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«Меня уже постигла первая неудача в межсезонье». Нисканен — о подготовке к этапу в Руке

«Меня уже постигла первая неудача в межсезонье». Нисканен — о подготовке к этапу в Руке
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Финский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен высказался о подготовке к новому соревновательному сезону.

«На прошлой неделе меня постигла первая неудача в межсезонье. Я заболел и вынужден был пропустить второй этап Кубка Финляндии. Насколько сильно я болел? Это был не конец света. Несколько дней простуды и потом ещё несколько дней, чтобы вернуться к полноценным тренировкам. Конечно, любая мелочь имеет значение сейчас, но я не думаю, что это сильно повлияло на то, какой будет результат в пятничной гонке.

В предыдущие годы я пропускал спринт, так как боялся, что он повлияет на моё выступление в классической разделке, которая всегда шла следующим номером программы. Сейчас мы открываем соревнования разделкой, поэтому не вижу причин, по которым я должен пропускать спринт. Мне нравятся местные трассы. Да, они требовательные, но на них можно держать ровный темп. Я очень надеюсь на этот сезон, потому что предыдущие два были испорчены проблемами со здоровьем», — приводит слова Нисканена Yle.

Отметим, что сегодня, 29 ноября, Нисканен стартует на этапе Кубка мира в Руке. Сезоны-2022/2023 и 2023/2024 для финского лыжника сложились неудачно. Оба раза в ноябре-декабре он подхватывал инфекцию, которая сказывалась на дальнейших гонках. Этой весной Нисканен сообщил, что у него также присутствуют проблемы со спиной.

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