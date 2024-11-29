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Клебо назвал соперников из других сборных, которые могут ему помешать в новом сезоне

Клебо назвал соперников из других сборных, которые могут ему помешать в новом сезоне
Йоханнес Клебо
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о соперниках, которые способны доставить ему неприятности в сезоне-2024/2025. Ими оказались бронзовый призёр Олимпиады-2022 в мужской эстафете француз Уго Лапалус и финский лыжник трёхкратный чемпион Игр Ийво Нисканен.

«Если мне нужно назвать соперников, которые не являются норвежцами, то я, конечно, думаю об Ийво [Нисканене]. Конечно, есть и французы. Лапалус произвёл впечатление в Бейтостолене. Будет интересно посмотреть на него», — приводит слова спортсмена пресс-служба FIS.

Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Руке стартует сегодня, 29 ноября. Напомним, на прошлой неделе 28-летний Йоханнес Клебо выиграл спринт и гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на домашнем турнире в Бейтостолене, который считается открытием мирового сезона у лыжников.

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