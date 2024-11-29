Терезе Йохауг стала второй в гонке классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в Руке
Четырёхкратная олимпийская чемпионка, обладательница 14 золотых медалей мировых первенств норвежская лыжница Терезе Йохауг заняла второе место по итогам гонки на 10 км классическим стилем в финской Руке, где начался Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2024/2025.
Победителем гонки стала чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр в эстафете шведская лыжница Фрида Карлссон. Она преодолела дистанцию за 25.16,2.
Лыжи. Рука (Финляндия). Разделка. 10 км. Женщины:
- Фрида Карлссон (Швеция) — 25.16,2.
- Терезе Йохауг (Норвегия) — отставание 46,5.
- Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +54,0.
- Катарина Хеннинг (Германия) +55,4.
- Хейди Венг (Норвегия) +1.03,9.
- Эбба Андерссон (Швеция) +1.10,3.
- Джессика Дигинс (США) +1.13,0.
- Тереза Штадлобер (Австрия) +1.18,3.
- Рози Бреннан (США) +1.21,0.
- Линн Сван (Норвегия) +1.24,3.
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