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Терезе Йохауг стала второй в гонке классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в Руке

Терезе Йохауг стала второй в гонке классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в Руке
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, обладательница 14 золотых медалей мировых первенств норвежская лыжница Терезе Йохауг заняла второе место по итогам гонки на 10 км классическим стилем в финской Руке, где начался Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2024/2025.

Победителем гонки стала чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр в эстафете шведская лыжница Фрида Карлссон. Она преодолела дистанцию за 25.16,2.

Лыжи. Рука (Финляндия). Разделка. 10 км. Женщины:

  1. Фрида Карлссон (Швеция) — 25.16,2.
  2. Терезе Йохауг (Норвегия) — отставание 46,5.
  3. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +54,0.
  4. Катарина Хеннинг (Германия) +55,4.
  5. Хейди Венг (Норвегия) +1.03,9.
  6. Эбба Андерссон (Швеция) +1.10,3.
  7. Джессика Дигинс (США) +1.13,0.
  8. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.18,3.
  9. Рози Бреннан (США) +1.21,0.
  10. Линн Сван (Норвегия) +1.24,3.
Календарь Кубка мира сезона-2024/2025
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