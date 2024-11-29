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Терезе Йохауг стала второй в гонке классическим стилем на 10 км на этапе Кубка мира в Руке

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, обладательница 14 золотых медалей мировых первенств норвежская лыжница Терезе Йохауг заняла второе место по итогам гонки на 10 км классическим стилем в финской Руке, где начался Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2024/2025.

Победителем гонки стала чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр в эстафете шведская лыжница Фрида Карлссон. Она преодолела дистанцию за 25.16,2.

Лыжи. Рука (Финляндия). Разделка. 10 км. Женщины: