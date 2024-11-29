Терезе Йохауг: честно говоря, я не думаю, что смогу выиграть в первой же гонке

Четырёхкратная чемпионки ОИ, обладательница 14 золотых медалей мировых первенств норвежская лыжница Терезе Йохауг высказалась о своих соперницах после возвращения в спорт. Она отметила, что не является фаворитом гонок на старте сезона-2024/2025.

«Думаю, есть другие спортсменки, которые более способны бороться за первое место, чем я. Конечно, я буду бороться, но, вероятно, нахожусь не в той форме, которой была несколько лет назад. Надеюсь достичь её этой зимой. Моя цель — марафон.

Эбба Андерссон выиграла здесь последние два года, она была быстрой и в Бруксвалларне, поэтому я думаю, что она бегун на длинные дистанции. Хочу иметь шанс победить её. Фрида Карлссон и Виктория Карль также будут грозными соперницами в борьбе за победу. Честно говоря, я не думаю, что смогу выиграть в первой же гонке», — приводит слова Йохауг Fondo Italia со ссылкой на NRK.