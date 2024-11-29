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«Карлссон разгромила Йохауг. Нокаут!» NRK — о первой гонке Терезе после возвращения

«Карлссон разгромила Йохауг. Нокаут!» NRK — о первой гонке Терезе после возвращения
Фрида Карлссон
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Норвежский телеканал NRK отреагировал на поражение четырёхкратной чемпионки ОИ, 14-кратной победительницы чемпионатов мира Терезе Йохауг в стартовой гонке Кубка мира-2024/2025. Норвежская лыжница проиграла шведке Фриде Карлссон в гонке на 10 км классикой 46,5 секунды и заняла второе место.

«Карлссон разгромила Йохауг. Нокаут!» — написали в NRK на своём официальном сайте.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Рука, Финляндия
Женщины. 10 км. Классический стиль.
29 ноября 2024, пятница. 12:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
25:16.2
2
Терезе Йохауг
Норвегия
+46.5
3
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+54.0

Отметим, это первая гонка Терезе Йохауг с 13 марта 2022 года. После сезона-2021/2022 титулованная лыжница объявила о завершении карьеры. Затем норвежка стала мамой, а уже в этом сезоне решила возобновить выступления. Напомним, на открытии сезона в Бейтостолене (Норвегия) 36-летняя Терезе Йохауг выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем.

Календарь Кубка мира сезона-2024/2025
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