«Боже, что случилось?» Фрида Карлссон отреагировала на свою победу над Терезе Йохауг

Чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр в эстафете шведская лыжница Фрида Карлссон прокомментировала победу в разделке на 10 км классикой в рамках первого этапа КМ-2024/2025 в финской Руке. Она оставила позади норвежку Терезе Йохауг.

«Добралась до финиша, посмотрела на результаты и подумала: «Боже, что случилось?» Я была в шоке от того, что у меня было такое преимущество. Просто почувствовала, что могу расслабиться. Я смогла насладиться гонкой. Сегодня я зажгла», — сказала Фрида Карлссон после завершения гонки.

Ранее Карлссон рассказала, когда собирается завершить карьеру. Спортсменка, которой сейчас 24 года, планирует, что её последним лыжным турниром станет домашний чемпионат мира в шведском Фалуне, который состоится весной 2027 года.