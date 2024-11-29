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«Боже, что случилось?» Фрида Карлссон отреагировала на свою победу над Терезе Йохауг

«Боже, что случилось?» Фрида Карлссон отреагировала на свою победу над Терезе Йохауг
Фрида Карлссон
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Чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр в эстафете шведская лыжница Фрида Карлссон прокомментировала победу в разделке на 10 км классикой в рамках первого этапа КМ-2024/2025 в финской Руке. Она оставила позади норвежку Терезе Йохауг.

«Добралась до финиша, посмотрела на результаты и подумала: «Боже, что случилось?» Я была в шоке от того, что у меня было такое преимущество. Просто почувствовала, что могу расслабиться. Я смогла насладиться гонкой. Сегодня я зажгла», — сказала Фрида Карлссон после завершения гонки.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Рука, Финляндия
Женщины. 10 км. Классический стиль.
29 ноября 2024, пятница. 12:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
25:16.2
2
Терезе Йохауг
Норвегия
+46.5
3
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+54.0

Ранее Карлссон рассказала, когда собирается завершить карьеру. Спортсменка, которой сейчас 24 года, планирует, что её последним лыжным турниром станет домашний чемпионат мира в шведском Фалуне, который состоится весной 2027 года.

Календарь Кубка мира сезона-2024/2025
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