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Клебо остался без медалей в первой гонке сезона, проиграв Нисканену больше 28 секунд

Клебо остался без медалей в первой гонке сезона, проиграв Нисканену больше 28 секунд
Йоханнес Клебо
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Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо остался без медалей разделки на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Руке (Финляндия). Он проиграл сопернику из Финляндии трёхкратному олимпийскому чемпиону Ийво Нисканену 28,2 секунды, заняв четвёртое место в итоговом протоколе.

Второе место занял норвежец Харальд Эстберг Амундсен, проигравший Нисканену 12,5 секунды, а бронза досталась ещё одному норвежцу, Мартину Лёвстрёму Нюэнгету.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, 1-й этап, Рука (Финляндия).
Гонка на 10 км классическим стилем. Мужчины:

1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 23.00,6.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 12,5.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +14,1.
4. Йоханнес Клебо (Норвегия) +28,2.
5. Эрик Вальнес (Норвегия) — 31,3.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
29 ноября 2024, пятница. 14:40 МСК
Окончено
1
Ийво Нисканен
Финляндия
23:00.6
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+12.5
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+14.1
Календарь Кубка мира по лыжным гонкам - 2024/2025
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