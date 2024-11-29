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Клебо остался без медалей в первой гонке сезона, проиграв Нисканену больше 28 секунд

Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо остался без медалей разделки на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Руке (Финляндия). Он проиграл сопернику из Финляндии трёхкратному олимпийскому чемпиону Ийво Нисканену 28,2 секунды, заняв четвёртое место в итоговом протоколе.

Второе место занял норвежец Харальд Эстберг Амундсен, проигравший Нисканену 12,5 секунды, а бронза досталась ещё одному норвежцу, Мартину Лёвстрёму Нюэнгету.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2024/2025, 1-й этап, Рука (Финляндия).

Гонка на 10 км классическим стилем. Мужчины:

1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 23.00,6.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — отставание 12,5.

3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +14,1.

4. Йоханнес Клебо (Норвегия) +28,2.

5. Эрик Вальнес (Норвегия) — 31,3.