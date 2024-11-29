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«Очень рада». Йохауг — о втором месте в гонке на 10 км классическим стилем в Руке

«Очень рада». Йохауг — о втором месте в гонке на 10 км классическим стилем в Руке
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, обладательница 14 золотых медалей мировых первенств норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала второе место по итогам гонки на 10 км классическим стилем в финской Руке, где начался Кубок мира по лыжным гонкам сезона-2024/2025.

«Так бывает. Всё должно работать, если ты хочешь быть на вершине. Но Фрида сегодня была в своём классе. Остаётся только поклониться и снять шляпу. Не ожидала этого заранее, поэтому очень рада. Учитывая, что отсутствовала два года, я очень рада», — приводит слова Йохауг Expressen.

Победителем гонки стала чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр в эстафете шведская лыжница Фрида Карлссон.

Календарь Кубка мира сезона-2024/2025
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