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Харальд Эстберг Амундсен: увидеть, что я второй после Нисканена, — это, чёрт возьми, мечта

Харальд Эстберг Амундсен: увидеть, что я второй после Нисканена, — это, чёрт возьми, мечта
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Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен высказался о втором месте на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Руке (Финляндия).

«Это тяжело, но сегодня я был лучшим в классической гонке [среди норвежцев]. Скорее всего, провожу лучшую классическую гонку в своей жизни. Очень доволен тем, как всё прошло. У меня был хороший финал. Увидеть, что я второй после Нисканена, — это, чёрт возьми, мечта», — приводит слова Амундсена VG.

Напомним, финский трёхкратый олимпийский чемпион Ийво Нисканену стал победителем в гонке на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Руке (Финляндия). Его результат — 23.00,6. Амундсен отстал от лидера на 12,5 секунд. Третий — норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет.

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