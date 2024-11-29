Йоханнес Клебо: результат плохой, но ощущения от гонки нормальные
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о своём выступлении в гонке на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Руке (Финляндия).
«Результат плохой, но ощущения от гонки нормальные. Сразу понял, что скольжение сегодня будет не очень, поэтому боролся как мог.
У нас есть фаворит на 10 классических гонок в Кубке мира, так что мы просто окажем на него давление, а остальные будут тренироваться в тишине и покое до тех пор», — приводит слова Клебо TV2.
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. 10 км. Классический стиль.
29 ноября 2024, пятница. 14:40 МСК
Окончено
1
Ийво Нисканен
Финляндия
23:00.6
2
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
+12.5
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+14.1
Напомним, Клебо на 10 км классическим стилем в Руке проиграл сопернику из Финляндии трёхкратному олимпийскому чемпиону Ийво Нисканену 28,2 секунды, заняв четвёртое место в итоговом протоколе.
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