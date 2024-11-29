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Дюрхауг — о Карлссон: демонстрация силы, которую мы не видели с тех пор, как Йохауг ушла

Дюрхауг — о Карлссон: демонстрация силы, которую мы не видели с тех пор, как Йохауг ушла
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Двукратный чемпион мира норвежский лыжник, завершивший карьеру, и эксперт Viaplay Никлас Дюрхауг считает, что чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр в эстафете шведская лыжница Фрида Карлссон в разделке на 10 км классикой в рамках первого этапа КМ-2024/2025 в финской Руке провела лучшую гонку в своей карьере.

«Это демонстрация силы, которой мы не видели с тех пор, как Терезе ушла. Это был настоящий шокирующий момент в сезоне Кубка мира», — приводит слова Дюрхауга NRK.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Рука, Финляндия
Женщины. 10 км. Классический стиль.
29 ноября 2024, пятница. 12:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
25:16.2
2
Терезе Йохауг
Норвегия
+46.5
3
Астрид Эйре Слинн
Норвегия
+54.0

Напомним, в гонке на 10 км классикой на Кубке мира в Руке второе место заняла Терезе Йохауг. Это первая гонка спортсменки с 13 марта 2022 года.

Календарь Кубка мира сезона-2024/2025
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