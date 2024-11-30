Кубок мира по лыжным гонкам, 1-й этап, женский спринт: во сколько начнётся, где смотреть

В субботу, 30 ноября, состоится спринт классическим стилем в рамках Кубка мира сезона-2024/2025 по лыжным гонкам. Начало квалификации к женским соревнованиям — в 11:00. Финальные забеги стартуют в 13:30 по московскому времени. Трансляцию гонки в прямом эфире проведёт телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок мира, мужчины. 1-й этап, Рука (Финляндия).

Спринт, классический стиль. Частичный старт-лист:

2. Эмма Рибом (Швеция).

11. Тириль Венг (Норвегия).

12. Джесси Диггинс (США).

14. Йонна Сундлинг (Швеция).

18. Линн Сван (Швеция).

20. Фрида Карлссон (Швеция).

26. Майя Далквист (Швеция).

30. Надин Фендрих (Швейцария).

В пятницу, 29 ноября, в Руке (Финляндия) стартовал первый этап Кубка мира сезона-2024/2025. Победителем мужской гонки с раздельного старта на 10 км стал представитель Финляндии Ийво Нисканен. В женской гонке на аналогичной дистанции быстрее всех оказалась Фрида Карлссон, выступающая за команду Швеции.

Первый этап Кубка мира проходит в Руке с 29 ноября по 1 декабря.