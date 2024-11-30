Кубок мира по лыжным гонкам, 1-й этап, мужской спринт: во сколько начнётся, где смотреть

В субботу, 30 ноября, состоится спринт классическим стилем в рамках Кубка мира сезона-2024/2025 по лыжным гонкам. Начало квалификации к мужским соревнованиям — в 11:35. Финальные забеги стартуют в 14:00 по московскому времени. Трансляцию гонки в прямом эфире проведёт телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок мира, мужчины. 1-й этап, Рука (Финляндия).

Спринт, классический стиль. Частичный старт-лист:

10. Эрик Валнес (Норвегия).

12. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия).

18. Федерико Пеллегрино (Италия).

20. Ийво Нисканен (Финляндия).

24. Йоханнес Клебо (Норвегия).

32. Люка Шанава (Франция).

В пятницу, 29 ноября, в Руке (Финляндия) стартовал первый этап Кубка мира сезона-2024/2025. Победителем мужской гонки с раздельного старта на 10 км стал представитель Финляндии Ийво Нисканен. В женской гонке на аналогичной дистанции быстрее всех оказалась Фрида Карлссон, выступающая за команду Швеции.

Первый этап Кубка мира проходит в Руке с 29 ноября по 1 декабря.