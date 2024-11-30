Финка Йоэнсуу выиграла квалификацию спринта на 1-м этапе Кубка мира в Руке, Сван — третья

Финская лыжница Ясми Йоэнсуу выиграла квалификацию спринта классическим стилем в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025 по лыжным гонкам, который проходит в Руке (Финляндия). Она преодолела дистанцию за 2.44,9. Второе место заняла ещё одна финка Аманда Саари (отставание 0,8), тройку лидеров замкнула прошлогодняя обладательница Кубка мира в зачёте спринтерских гонок шведка Линн Сван (+ 2,7).

Олимпийская чемпионка шведка Йонна Сундлинг заняла седьмое место (+ 4,2). Лидер Кубка мира шведка Фрида Карлссон — 20-я (+ 9,0), победительница общего зачёта прошлого сезона американка Джессика Диггинс финишировала на 27-й позиции (+ 10,5).

Лыжные гонки. Кубок мира, женщины. 1-й этап, Рука (Финляндия).

Спринт, классический стиль. Квалификация: