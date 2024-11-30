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Финка Йоэнсуу выиграла квалификацию спринта на 1-м этапе Кубка мира в Руке, Сван — третья

Финка Йоэнсуу выиграла квалификацию спринта на 1-м этапе Кубка мира в Руке, Сван — третья
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Финская лыжница Ясми Йоэнсуу выиграла квалификацию спринта классическим стилем в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025 по лыжным гонкам, который проходит в Руке (Финляндия). Она преодолела дистанцию за 2.44,9. Второе место заняла ещё одна финка Аманда Саари (отставание 0,8), тройку лидеров замкнула прошлогодняя обладательница Кубка мира в зачёте спринтерских гонок шведка Линн Сван (+ 2,7).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Рука, Финляндия
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
30 ноября 2024, суббота. 11:00 МСК
Окончено

Олимпийская чемпионка шведка Йонна Сундлинг заняла седьмое место (+ 4,2). Лидер Кубка мира шведка Фрида Карлссон — 20-я (+ 9,0), победительница общего зачёта прошлого сезона американка Джессика Диггинс финишировала на 27-й позиции (+ 10,5).

Лыжные гонки. Кубок мира, женщины. 1-й этап, Рука (Финляндия).
Спринт, классический стиль. Квалификация:

  1. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 2.44,9.
  2. Аманда Саари (Финляндия) — отставание 0,8.
  3. Линн Сван (Швеция) + 2,7.
  4. Хедда Остберг Амундсен (Норвегия) + 3,4.
  5. Йоханна Хагстрём (Швеция) + 3,6.
  6. Надине Фендрих (Швейцария) + 3,7.
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