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Йоханнес Клебо выиграл квалификацию спринта на 1-м этапе Кубка мира в Руке

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл квалификацию спринта классическим стилем в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025 по лыжным гонкам, который проходит в Руке (Финляндия). Он преодолел дистанцию за 2.22,5. Второе место занял представитель Австрии Беньямин Мозер (отставание 2,6). Тройку лучших замкнул финский лыжник Нийло Мойланен (+ 2,8).

Победитель Кубка мира прошлого сезона норвежец Харальд Эстберг Амундсен финишировал на 19-й позиции (+5,7). Итальянец Федерико Пеллегрино занял 20-е место (+5,8). Действующий лидер общего зачёта финн Ийво Нисканен не вышел в четвертьфинал, заняв 52-ю строчку (+10,6).

Лыжные гонки. Кубок мира, мужчины. 1-й этап, Рука (Финляндия).

Спринт, классический стиль. Квалификация: