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Йоханнес Клебо выиграл квалификацию спринта на 1-м этапе Кубка мира в Руке

Йоханнес Клебо выиграл квалификацию спринта на 1-м этапе Кубка мира в Руке
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл квалификацию спринта классическим стилем в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025 по лыжным гонкам, который проходит в Руке (Финляндия). Он преодолел дистанцию за 2.22,5. Второе место занял представитель Австрии Беньямин Мозер (отставание 2,6). Тройку лучших замкнул финский лыжник Нийло Мойланен (+ 2,8).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
30 ноября 2024, суббота. 11:35 МСК
Окончено

Победитель Кубка мира прошлого сезона норвежец Харальд Эстберг Амундсен финишировал на 19-й позиции (+5,7). Итальянец Федерико Пеллегрино занял 20-е место (+5,8). Действующий лидер общего зачёта финн Ийво Нисканен не вышел в четвертьфинал, заняв 52-ю строчку (+10,6).

Лыжные гонки. Кубок мира, мужчины. 1-й этап, Рука (Финляндия).
Спринт, классический стиль. Квалификация:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.22,5.
  2. Беньямин Мозер (Австрия) — отставание 2,6.
  3. Нийло Мойланен (Финляндия) +2,8.
  4. Эрик Вальнес (Норвегия) +2,8.
  5. Сиверт Вийг (Норвегия) +4,0.
  6. Лаури Вуоринен (Финляндия) +4,2.
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