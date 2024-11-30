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Йоханна Хагстрём выиграла спринт на первом этапе Кубка мира в Руке

Йоханна Хагстрём выиграла спринт на первом этапе Кубка мира в Руке
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Шведская лыжница Йоханна Хагстрём выиграла спринт классическим стилем на первом этапе Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Руке (Финляндия). Она преодолела дистанцию за 2.49,9. Второе место заняла норвежка Юлье Мюре с отставанием 0,4 секунды. Тройку призёров замкнула ещё одна шведка, Майя Дальквист (+ 0,8).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Рука, Финляндия
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
30 ноября 2024, суббота. 14:55 МСК
Окончено
1
Йоханна Хагстрём
Швеция
2:49.9
2
Юлье Мюре
Норвегия
+0.4
3
Майя Дальквист
Швеция
+0.8

Олимпийская чемпионка шведка Йонна Сундлинг в финале заняла четвёртое место (+ 1,8). Прошлогодняя обладательница Кубка мира в зачёте спринтерских гонок шведка Линн Сван выбыла на стадии четвертьфинала из-за падения.

Лыжные гонки. Кубок мира, женщины. 1-й этап, Рука (Финляндия).
Спринт, классический стиль. Результаты:

  1. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 2.49,9.
  2. Юлье Мюре (Норвегия) — отставание 0,4.
  3. Майя Дальквист (Швеция) +0,8.
  4. Йонна Сундлинг (Швеция) +1,8.
  5. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) +2,7.
  6. Колетта Ридцек (Германия) +7,1.
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