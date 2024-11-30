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Йоханна Хагстрём выиграла спринт на первом этапе Кубка мира в Руке

Шведская лыжница Йоханна Хагстрём выиграла спринт классическим стилем на первом этапе Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Руке (Финляндия). Она преодолела дистанцию за 2.49,9. Второе место заняла норвежка Юлье Мюре с отставанием 0,4 секунды. Тройку призёров замкнула ещё одна шведка, Майя Дальквист (+ 0,8).

Олимпийская чемпионка шведка Йонна Сундлинг в финале заняла четвёртое место (+ 1,8). Прошлогодняя обладательница Кубка мира в зачёте спринтерских гонок шведка Линн Сван выбыла на стадии четвертьфинала из-за падения.

Лыжные гонки. Кубок мира, женщины. 1-й этап, Рука (Финляндия).

Спринт, классический стиль. Результаты: