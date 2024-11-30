Йоханнес Клебо уверенно выиграл спринт на первом этапе Кубка мира в Руке

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо уверенно выиграл спринт классическим стилем в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025 по лыжным гонкам, который проходит в Руке (Финляндия). Он преодолел дистанцию за 2.25,3. Второе место занял его соотечественник Эрик Вальнес (отставание 2,0). Тройку призёров замкнул представитель Финляндии Лаури Вуоринен (+ 3,7).

Лыжные гонки. Кубок мира, мужчины. 1-й этап, Рука (Финляндия).

Спринт, классический стиль. Результаты: