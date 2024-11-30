Йоханнес Клебо уверенно выиграл спринт на первом этапе Кубка мира в Руке
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо уверенно выиграл спринт классическим стилем в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025 по лыжным гонкам, который проходит в Руке (Финляндия). Он преодолел дистанцию за 2.25,3. Второе место занял его соотечественник Эрик Вальнес (отставание 2,0). Тройку призёров замкнул представитель Финляндии Лаури Вуоринен (+ 3,7).
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
30 ноября 2024, суббота. 15:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:25.2
2
Эрик Вальнес
Норвегия
+2.0
3
Лаури Вуоринен
Финляндия
+3.7
Лыжные гонки. Кубок мира, мужчины. 1-й этап, Рука (Финляндия).
Спринт, классический стиль. Результаты:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.25,3.
- Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 2,0.
- Лаури Вуоринен (Финляндия) + 3,7.
- Эвен Нортуг (Норвегия) + 5,6.
- Нийло Мойланен (Финляндия) + 5,7.
- Маркус Грате (Швеция) + 10,4.
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