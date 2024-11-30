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Линн Сван попала в завал с норвежками в 1/4 финала спринта на первом этапе Кубка мира

Линн Сван попала в завал с норвежками в 1/4 финала спринта на первом этапе Кубка мира
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Обладательница Кубка мира — 2023/2024 в зачёте спринтерских гонок шведская лыжница Линн Сван попала в завал в четвертьфинале спринта классическим стилем на первом этапе Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Руке (Финляндия).

Фото: Кадр из трансляции

На одном из поворотов упали две норвежские лыжницы, Ане Аппельквист Стенсет и Хедда Остберг Амундсен, из-за чего Сван была вынуждена срезать дистанцию, чтобы не упасть вместе с ними. Из-за этого Сван потеряла скорость и бросила бороться.

Победу в гонке одержала соотечественница Линн Сван Йоханна Хагстрём. Второе место заняла норвежка Юлье Мюре. Тройку призёров замкнула ещё одна шведка, Майя Дальквист. Стоит отметить, что в квалификации Сван показала лучшее время.

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