«Я хотел отомстить». Клебо прокомментировал уверенную победу в спринте на старте КМ
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал уверенную победу в спринте классическим стилем в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025 по лыжным гонкам, который проходит в Руке (Финляндия).
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
30 ноября 2024, суббота. 15:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:25.2
2
Эрик Вальнес
Норвегия
+2.0
3
Лаури Вуоринен
Финляндия
+3.7
«Хотел отомстить после вчерашнего. Был не очень хороший день, я был раздражён. Сделал всё, что мог, чтобы быстро бежать сегодня. Тем не менее, к счастью, уикенд начался достойно», — приводит слова Клебо VG.
Вчера, 29 ноября, Клебо остановился в шаге от пьедестала в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км классическим стилем. Он занял четвёртое место, победу одержал финн Ийво Нисканен.
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