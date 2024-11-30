«Я хотел отомстить». Клебо прокомментировал уверенную победу в спринте на старте КМ

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал уверенную победу в спринте классическим стилем в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025 по лыжным гонкам, который проходит в Руке (Финляндия).

«Хотел отомстить после вчерашнего. Был не очень хороший день, я был раздражён. Сделал всё, что мог, чтобы быстро бежать сегодня. Тем не менее, к счастью, уикенд начался достойно», — приводит слова Клебо VG.

Вчера, 29 ноября, Клебо остановился в шаге от пьедестала в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км классическим стилем. Он занял четвёртое место, победу одержал финн Ийво Нисканен.