Йоханнес Клебо одержал 85-ю победу на этапах Кубка мира, у Большунова — 28

Сегодня, 30 ноября, пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал свою 85-ю победу на этапах Кубка мира в карьере и 50-ю в спринтах. Он является лидером по количеству побед на турнире. Клебо выиграл спринт классическим стилем в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025 в Руке (Финляндия).

Второе и третье места в списке лыжников, одержавших наибольшее количество побед на этапах Кубка мира, занимают ещё два норвежца: восьмикратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира Бьорн Дэли (46 побед) и обладатель двух золотых медалей Олимпийских игр Петтер Нортуг (38). Лучшим из россиян по этому показателю является трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Он одержал 28 побед на этапах Кубка мира и занимает седьмое место в общем списке.