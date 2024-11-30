Йоханнес Клебо сделал озорной жест перед зрителями на финише в финале спринта на КМ

Сегодня, 30 ноября, пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо сделал озорной жест перед самым финишем финального забега в спринте на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Руке (Финляндия). Он оторвался от преследователей на финишной прямой и сделал изящный поклон в сторону зрителей.

Второе место в гонке занял ещё один норвежец Эрик Вальнес (отставание 2,0). Тройку призёров замкнул представитель Финляндии Лаури Вуоринен (+3,7).

Фото: Скриншот трансляции

В пятницу, 29 ноября, Клебо остановился в шаге от пьедестала в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км классическим стилем. Он занял четвёртое место, победу одержал финн Ийво Нисканен.

В воскресенье, 1 декабря, в Руке в рамках Кубка мира состоятся мужской и женский масс-старты на 20 км.