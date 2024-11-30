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Эрик Вальнес высказался о результатах спринта классическим стилем на Кубке мира в Руке

Эрик Вальнес высказался о результатах спринта классическим стилем на Кубке мира в Руке
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Норвежский лыжник, олимпийский чемпион и чемпион мира Эрик Вальнес высказался о спринте классическим стилем в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025 по лыжным гонкам, который проходит в Руке (Финляндия).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
30 ноября 2024, суббота. 15:05 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
2:25.2
2
Эрик Вальнес
Норвегия
+2.0
3
Лаури Вуоринен
Финляндия
+3.7

«Было круто, было весело сюда приехать. Я чувствовал, что справился хорошо, и дальше будет весело», — приводит слова Вальнеса NRK.

Напомним, в спринте классическим стилем в Руке Эрик Вальнес занял второе место. Он отстал от лидера — Йоханнеса Клебо на 2,0.

Лыжные гонки. Кубок мира, мужчины. 1-й этап, Рука (Финляндия).
Спринт, классический стиль. Результаты:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.25,3.
  2. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 2,0.
  3. Лаури Вуоринен (Финляндия) +3,7.
  4. Эвен Нортуг (Норвегия) +5,6.
  5. Нийло Мойланен (Финляндия) +5,7.
  6. Маркус Грате (Швеция) +10,4.
Календарь Кубка мира сезона-2024/2025
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