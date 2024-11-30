Эрик Вальнес высказался о результатах спринта классическим стилем на Кубке мира в Руке

Норвежский лыжник, олимпийский чемпион и чемпион мира Эрик Вальнес высказался о спринте классическим стилем в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025 по лыжным гонкам, который проходит в Руке (Финляндия).

«Было круто, было весело сюда приехать. Я чувствовал, что справился хорошо, и дальше будет весело», — приводит слова Вальнеса NRK.

Напомним, в спринте классическим стилем в Руке Эрик Вальнес занял второе место. Он отстал от лидера — Йоханнеса Клебо на 2,0.

Лыжные гонки. Кубок мира, мужчины. 1-й этап, Рука (Финляндия).

Спринт, классический стиль. Результаты:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.25,3. Эрик Вальнес (Норвегия) — отставание 2,0. Лаури Вуоринен (Финляндия) +3,7. Эвен Нортуг (Норвегия) +5,6. Нийло Мойланен (Финляндия) +5,7. Маркус Грате (Швеция) +10,4.