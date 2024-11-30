Йоханна Хагстрём возглавила спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025
Шведская лыжница Йоханна Хагстрём захватила лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира — 2024/2025 после победы на первом этапе, который проходит в Руке (Финляндия). В активе шведки 106 очков.
Второе место в зачёте спринтов занимает норвежка Юлье Мюре, набравшая 95 очков. У находящейся на третьей строчке лыжницы из Финляндии Ясми Йоэнсуу столько же очков, но она уступает одну позицию по итоговому результату в спринте.
Лыжные гонки. Кубок мира, женщины. Спринтерский зачёт:
- Йоханна Хагстрём (Швеция) — 106 очков.
- Юлье Мюре (Норвегия) — 95.
- Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 95.
- Майя Дальквист (Швеция) — 92.
- Йонна Сундлинг (Швеция) — 89.
- Аманда Саари (Финляндия) — 78.
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