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Йоханна Хагстрём возглавила спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025

Йоханна Хагстрём возглавила спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025
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Шведская лыжница Йоханна Хагстрём захватила лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира — 2024/2025 после победы на первом этапе, который проходит в Руке (Финляндия). В активе шведки 106 очков.

Второе место в зачёте спринтов занимает норвежка Юлье Мюре, набравшая 95 очков. У находящейся на третьей строчке лыжницы из Финляндии Ясми Йоэнсуу столько же очков, но она уступает одну позицию по итоговому результату в спринте.

Лыжные гонки. Кубок мира, женщины. Спринтерский зачёт:

  1. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 106 очков.
  2. Юлье Мюре (Норвегия) — 95.
  3. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 95.
  4. Майя Дальквист  (Швеция) — 92.
  5. Йонна Сундлинг (Швеция) — 89.
  6. Аманда Саари (Финляндия) — 78.
Общий зачёт Кубка мира - 2024/2025
Календарь Кубка мира - 2024/2025
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