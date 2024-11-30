Йоханна Хагстрём возглавила спринтерский зачёт Кубка мира — 2024/2025

Шведская лыжница Йоханна Хагстрём захватила лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира — 2024/2025 после победы на первом этапе, который проходит в Руке (Финляндия). В активе шведки 106 очков.

Второе место в зачёте спринтов занимает норвежка Юлье Мюре, набравшая 95 очков. У находящейся на третьей строчке лыжницы из Финляндии Ясми Йоэнсуу столько же очков, но она уступает одну позицию по итоговому результату в спринте.

Лыжные гонки. Кубок мира, женщины. Спринтерский зачёт: