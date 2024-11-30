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Йоханнес Клебо захватил лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира — 2024/2025

Йоханнес Клебо захватил лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира — 2024/2025
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал лидером спринтерского зачёта Кубка мира — 2024/2025. После победы на первом этапе, который проходит в Руке (Финляндия), он набрал 115 очков. Второе место в зачёте спринтов занимает другой норвежец Эрик Вальнес, заработавший 103 очка. Замыкает тройку лучших лыжник из Финляндии Лаури Вуоринен (95).

Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины, спринтерский зачёт (после 1-й гонки):

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 115 очков.
  2. Эрик Вальнес (Норвегия) — 103.
  3. Лаури Вуоринен (Финляндия) — 95.
  4. Нийло Мойланен (Финляндия) — 90.
  5. Эвен Нортуг (Норвегия) — 86.
  6. Беньямин Мозер (Австрия) — 81.
Общий зачёт Кубка мира - 2024/2025
Календарь Кубка мира - 2024/2025
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