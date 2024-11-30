Йоханнес Клебо захватил лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира — 2024/2025

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал лидером спринтерского зачёта Кубка мира — 2024/2025. После победы на первом этапе, который проходит в Руке (Финляндия), он набрал 115 очков. Второе место в зачёте спринтов занимает другой норвежец Эрик Вальнес, заработавший 103 очка. Замыкает тройку лучших лыжник из Финляндии Лаури Вуоринен (95).

Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины, спринтерский зачёт (после 1-й гонки):