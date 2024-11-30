Йоханнес Клебо захватил лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира — 2024/2025
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал лидером спринтерского зачёта Кубка мира — 2024/2025. После победы на первом этапе, который проходит в Руке (Финляндия), он набрал 115 очков. Второе место в зачёте спринтов занимает другой норвежец Эрик Вальнес, заработавший 103 очка. Замыкает тройку лучших лыжник из Финляндии Лаури Вуоринен (95).
Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины, спринтерский зачёт (после 1-й гонки):
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 115 очков.
- Эрик Вальнес (Норвегия) — 103.
- Лаури Вуоринен (Финляндия) — 95.
- Нийло Мойланен (Финляндия) — 90.
- Эвен Нортуг (Норвегия) — 86.
- Беньямин Мозер (Австрия) — 81.
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