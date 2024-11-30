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Финская лыжница Ясми Йоэнсуу вышла в лидеры общего зачёта КМ, Йохауг — на 14-м месте

Финская лыжница Ясми Йоэнсуу вышла в лидеры общего зачёта КМ, Йохауг — на 14-м месте
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Финская лыжница Ясми Йоэнсуу захватила лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 после спринта на домашнем этапе в Руке. В активе спортсменки 147 очков.

Всего одно очко лыжнице из Финляндии уступает шведка Фрида Карлссон, победившая в Руке в гонке на 10 км классическим стилем. Тройку лучших замыкает ещё одна представительница Швеции Йонна Сундлинг, набравшая 143 очка. Вернувшаяся в спорт четырёхкратная олимпийская чемпионка, обладательница 14 золотых медалей мировых первенств норвежская лыжница Терезе Йохауг находится на 14-й строчке (95).

Лыжные гонки. Кубок мира, женщины. Общий зачёт:

1. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 147 очков.

2. Фрида Карлссон (Швеция) — 146.

3. Йонна Сундлинг (Швеция) — 143.

4. Катарина Хенниг (Германия) — 119.

5. Виктория Карль (Германия) — 118.

6. Рози Бреннан (США) — 116…

14. Терезе Йохауг (Норвегия) — 95.

Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025
Календарь Кубка мира — 2024/2025
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