Йоханнес Клебо вышел в лидеры общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. После победы в спринте на первом этапе, который проходит в Руке (Финляндия), он набрал 200 очков.

Второе и третье места в общем зачёте также занимают норвежские лыжники. Занявший второе место в спринте на этапе в Руке Эрик Вальнес забронировал вторую строчку (183 очка). Замыкает тройку лучших действующий обладатель Кубка мира Харальд Эстберг Амундсен (133).

Лыжные гонки. Кубок мира, мужчины. Общий зачёт:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 200 очков. Эрик Вальнес (Норвегия) — 183. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 133. Федерико Пеллегрино (Италия) — 124. Лаури Вуоринен (Финляндия) — 115. Ийво Нисканен (Финляндия) — 100.