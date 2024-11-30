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Йоханнес Клебо вышел в лидеры общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам

Йоханнес Клебо вышел в лидеры общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. После победы в спринте на первом этапе, который проходит в Руке (Финляндия), он набрал 200 очков.

Второе и третье места в общем зачёте также занимают норвежские лыжники. Занявший второе место в спринте на этапе в Руке Эрик Вальнес забронировал вторую строчку (183 очка). Замыкает тройку лучших действующий обладатель Кубка мира Харальд Эстберг Амундсен (133).

Лыжные гонки. Кубок мира, мужчины. Общий зачёт:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 200 очков.
  2. Эрик Вальнес (Норвегия) — 183.
  3. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 133.
  4. Федерико Пеллегрино (Италия) — 124.
  5. Лаури Вуоринен (Финляндия) — 115.
  6. Ийво Нисканен (Финляндия) — 100.
Календарь Кубка мира — 2024/2025
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