Йоханнес Клебо вышел в лидеры общего зачёта Кубка мира по лыжным гонкам
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо лидирует в общем зачёте Кубка мира — 2024/2025. После победы в спринте на первом этапе, который проходит в Руке (Финляндия), он набрал 200 очков.
Второе и третье места в общем зачёте также занимают норвежские лыжники. Занявший второе место в спринте на этапе в Руке Эрик Вальнес забронировал вторую строчку (183 очка). Замыкает тройку лучших действующий обладатель Кубка мира Харальд Эстберг Амундсен (133).
Лыжные гонки. Кубок мира, мужчины. Общий зачёт:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 200 очков.
- Эрик Вальнес (Норвегия) — 183.
- Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 133.
- Федерико Пеллегрино (Италия) — 124.
- Лаури Вуоринен (Финляндия) — 115.
- Ийво Нисканен (Финляндия) — 100.
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