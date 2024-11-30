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Шведская горнолыжница Сара Хектор победила в слалом-гиганте на этапе КМ, Шиффрин упала

Шведская горнолыжница Сара Хектор победила в слалом-гиганте на этапе КМ, Шиффрин упала
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Олимпийская чемпионка 2022 года шведская горнолыжница Сара Хектор выиграла слалом-гигант на этапе Кубка мира в Киллингтоне (США). Её результат по сумме двух попыток — 1 минута 53,08 секунды.

Второе место заняла представительница Хорватии Зринка Лютич с отставанием 0,54 секунды от победительницы. Тройку призёров замкнула швейцарка Камилла Раст (+1,05).

Лидировавшая после первой попытки семикратная чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка американка Микаэла Шиффрин упала во втором заезде за несколько метров до финиша. На её счету 99 побед на этапах Кубка мира.

Горные лыжи. Кубок мира. Киллингтон, США. Женщины. Слалом-гигант:

  1. Сара Хектор (Швеция) — 1.53,08 секунды.
  2. Зринка Лютич (Хорватия) — отставание +0,54.
  3. Камилла Раст (Швейцария) +1,05.
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