Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Кубок России, 2-й этап: стартовый лист женской гонки с раздельным стартом на 10 км

В воскресенье, 1 декабря, в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 состоится женская гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем. Начало — в 6:00 мск.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами сильнейших лыжниц:

...43. Дарья Белослудцева (Удмуртская Республика)…

48. Дарья Непряева (Республика Татарстан).

49. Алиса Жамбалова (Тюменская область).

50. Елизавета Пантрина (Тюменская область)…

54. Ольга Сергеева (Республика Татарстан)…

57. Алёна Баранова (Москва).

58. Анастасия Прокофьева (Санкт-Петербург).

59. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург)…

61. Елизавета Маслакова (Москва).

62. Анастасия Доценко (Республика Татарстан).

63. Татьяна Сорина (Тюменская область)…

67. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург)…

69. Алина Пеклецова (Вологодская область)…

71. Лидия Горбунова (Республика Татарстан)…

73. Арина Каличева (Москва)…

75. Екатерина Смирнова (Тюменская область).