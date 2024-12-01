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Кубок России, 2-й этап: стартовый лист мужской гонки с раздельным стартом на 10 км

Кубок России, 2-й этап: стартовый лист мужской гонки с раздельным стартом на 10 км
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В воскресенье, 1 декабря, в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка России — 2024/2025 состоится мужская гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем. Начало — в 7:45 мск.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Мужчины. 10 км. Классический стиль
01 декабря 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Не началось

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со стартовыми номерами сильнейших лыжников:

...18. Дмитрий Пузанов (Хабаровский край)…

20. Александр Терентьев (Тюменская область)…

27. Андрей Кузнецов (Ханты-Мансийский АО)…

29. Константин Тиунов (Москва).

30. Андрей Мельниченко (Ханты-Мансийский АО).

31. Андрей Собакарёв (Новосибирская область)…

33. Илья Семиков (Республика Коми)…

36. Егор Митрошин (Москва — Республика Мордовия)…

40. Александр Ившин (Удмуртская Республика).

41. Андрей Ларьков (Республика Татарстан).

42. Илья Порошкин (Республика Коми)…

44. Савелий Коростелев (Республика Татарстан).

50. Артём Мальцев (Тюменская область)…

52. Спицов Денис (Тюменская область)…

54. Евгений Семяшкин (Республика Коми)…

56. Сергей Ардашев (Республика Татарстан)…

58. Иван Горбунов (Республика Татарстан)…

60. Александр Большунов (Республика Татарстан).

Общий зачёт Кубка России — 2024/2025
Календарь Кубка России — 2024/2025
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