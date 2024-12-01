Впервые с 2009 года лыжница из Финляндии возглавила общий зачёт Кубка мира

Финская лыжница Ясми Йоэнсуу стала первой спортсменкой этой страны с 2009 года, которая возглавила общий зачёт Кубка мира. Предыдущей лыжницей из Финляндии, лидировавшей в общем зачёте была четырёхкратная чемпионка мира Айно-Кайса Сааринен.

В субботу, 30 ноября, 28-летняя Ясми Йоэнсуу заняла пятое место в спринте на домашнем этапе Кубка мира — 2024/2025 в Руке. В пятницу, 29 ноября, она показала 15-е время в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем.

Всего одно очко лыжнице из Финляндии уступает шведка Фрида Карлссон, победившая в 10-километровой разделке. Тройку лучших замыкает ещё одна представительница Швеции Йонна Сундлинг.