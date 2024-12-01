Кубок России, 2-й этап, мужчины: во сколько начнётся раздельный старт, где смотреть

В воскресенье, 1 декабря, в рамках второго этапа Кубка России — 2024/2025 состоится мужская гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем. Начало — в 7:45 мск.

Прямую трансляция гонки можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что в мужской гонке с раздельным стартом примут участие Дмитрий Пузанов (Хабаровский край), Александр Терентьев (Тюменская область), Андрей Кузнецов (Ханты-Мансийский АО), Константин Тиунов (Москва), Андрей Мельниченко (Ханты-Мансийский АО) и другие.

Второй этап Кубка России по лыжным гонкам будет проходить С 1 по 4 декабря в Вершине Тёи (Республика Хакасия). Первый этап Кубка России проходил с 24 по 26 ноября в Вершине Тёи.

Лыжники-рекордсмены из России: