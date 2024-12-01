Смирнова выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км на втором этапе Кубка России
В Вершине Тёи завершилась женская гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках Кубка России по лыжным гонкам. Победительницей гонки стала Екатерина Смирнова из Тюменской области. Её результат — 27.32,6. Второй финишировала Арина Каличева. Она отстала от лидера на 16 секунд. Тройку призёров замкнула Лидия Горбунова (+0.19,9).
Женщины, Кубок России, 10 км, классический стиль, результаты:
- Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 27.32,6;
- Арина Каличева (Москва) +0,16;
- Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +0,19;
- Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) +0,23;
- Елизавета Маслакова (Москва) +0,25;
- Алина Пеклецова (Вологодская область) +0.28.
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