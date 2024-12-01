Смирнова выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км на втором этапе Кубка России

В Вершине Тёи завершилась женская гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках Кубка России по лыжным гонкам. Победительницей гонки стала Екатерина Смирнова из Тюменской области. Её результат — 27.32,6. Второй финишировала Арина Каличева. Она отстала от лидера на 16 секунд. Тройку призёров замкнула Лидия Горбунова (+0.19,9).

Женщины, Кубок России, 10 км, классический стиль, результаты:

Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 27.32,6; Арина Каличева (Москва) +0,16; Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +0,19; Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) +0,23; Елизавета Маслакова (Москва) +0,25; Алина Пеклецова (Вологодская область) +0.28.

Лыжники-рекордсмены из России: