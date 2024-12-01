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Лыжные гонки, Кубок России, женщины: результаты гонки 1 декабря 2024, кто выиграл. Смирнова выиграла, Каличева — вторая

Смирнова выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км на втором этапе Кубка России
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В Вершине Тёи завершилась женская гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках Кубка России по лыжным гонкам. Победительницей гонки стала Екатерина Смирнова из Тюменской области. Её результат — 27.32,6. Второй финишировала Арина Каличева. Она отстала от лидера на 16 секунд. Тройку призёров замкнула Лидия Горбунова (+0.19,9).

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Женщины. 10 км. Классический стиль
01 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Окончено
1
Екатерина Смирнова
Тюменская область
27:32.6
2
Арина Каличева
Москва - Вологодская область
+16.2
3
Лидия Горбунова
Республика Татарстан
+19.9

Женщины, Кубок России, 10 км, классический стиль, результаты:

  1. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 27.32,6;
  2. Арина Каличева (Москва) +0,16;
  3. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +0,19;
  4. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) +0,23;
  5. Елизавета Маслакова (Москва) +0,25;
  6. Алина Пеклецова (Вологодская область) +0.28.
Общий зачёт Кубка России - 2024/2025
Календарь Кубка России - 2024/2025
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