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Екатерина Смирнова отреагировала на победу в гонке на 10 км на втором этапе Кубка России

Екатерина Смирнова отреагировала на победу в гонке на 10 км на втором этапе Кубка России
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Представительница Тюменской области Екатерина Смирнова отреагировала на свою победу в гонке с раздельным стартом на 10 км в Вершине Тёи в рамках второго этапа Кубка России — 2024/2025.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Женщины. 10 км. Классический стиль
01 декабря 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Окончено
1
Екатерина Смирнова
Тюменская область
27:32.6
2
Арина Каличева
Москва - Вологодская область
+16.2
3
Лидия Горбунова
Республика Татарстан
+19.9

«Очень настраивалась на эту гонку, всегда хочется доказать, что я не только коньком могу бегать, но и классикой. Почему-то вторую гонку подряд не могут начать быстро, видимо, пока формы оптимальной нет. Жёлтая майка лидера – большая ответственность, но я справилась. На каждом подъёме все тренеры подсказывали раскладку, не только мои личные. Спасибо огромное сервису, лыжи работали очень здорово. То, что проигрывала на первом круге, меня особо не волновало, поскольку я знала, что на последнем круге могу всё отыграть. Прошлый сезон у меня был провальным, и на этот я настраивалась очень серьёзно», — сказала Смирнова после финиша в прямом эфире.

Напомним, Екатерина показала результат — 27.32,6. Второй стала Арина Каличева (+0,16), третьей — Лидия Горбунова (+0,19).

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