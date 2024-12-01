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Алексей Червоткин рассказал о своём восстановлении после болезни

Алексей Червоткин рассказал о своём восстановлении после болезни
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Олимпийский чемпион в лыжных гонках Алексей Червоткин рассказал о том, как восстанавливается от болезни, из-за которой он не участвовал в гонках первого этапа Кубка России — 2024/2025.

«Насчёт стартов пока не знаю, надеюсь, что в мини-туре в Чусовом смогу выйти на старт, а здесь в Вершине Тёи только тренировки, вновь нарабатываю базу. Всё-таки две недели на лыжах не стоял. Ощущения неприятные, понятно было, что легко не будет. Надеюсь, что через 5-6 дней будет легче. Сейчас главное сдержать себя, не перебрать, а то смотришь — другие ускоряются, самому тоже хочется», — сказал Червоткин в эфире трансляции.

Напомним, что Червоткин улетел из Вершины Тёи ещё до старта первого этапа, но вернулся к началу второго, в котором также участия не примет.

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