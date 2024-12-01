Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Коростелёв выиграл классическую разделку на втором этапе Кубка России, Большунов — 9-й

Коростелёв выиграл классическую разделку на втором этапе Кубка России, Большунов — 9-й
Аудио-версия:
Комментарии

В Вершине Тёи завершилась мужская лыжная гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках второго этапа Кубка России — 2024/2025. Победителем гонки стал Савелий Коростелёв. Его результат — 23.25,0. Вторым финишировал Иван Горбунов. Он отстал от лидера на девять секунд. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев (+15). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял девятое место (+48).

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Мужчины. 10 км. Классический стиль
01 декабря 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
2
Иван Горбунов
Республика Татарстан
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан

Лыжные гонки. Кубок России, 2-й этап. Гонка с раздельным стартом, 10 км, классический стиль. Мужчины. Результаты:

  1. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 23.25,0;
  2. Иван Горбунов (Республика Татарстан) + 9,0;
  3. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) + 15,9;
  4. Илья Порошкин (Республика Коми) + 20,5;
  5. Илья Семиков (Республика Коми) + 26,3;
  6. Евгений Семяшкин (Республика Коми) + 37,9.
Общий зачёт Кубка России — 2024/2025
Календарь Кубка России — 2024/2025
Материалы по теме
Смирнова выиграла гонку с раздельным стартом на 10 км на втором этапе Кубка России

Лыжники-рекордсмены из России:

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android