Коростелёв выиграл классическую разделку на втором этапе Кубка России, Большунов — 9-й

В Вершине Тёи завершилась мужская лыжная гонка с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках второго этапа Кубка России — 2024/2025. Победителем гонки стал Савелий Коростелёв. Его результат — 23.25,0. Вторым финишировал Иван Горбунов. Он отстал от лидера на девять секунд. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев (+15). Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял девятое место (+48).

Лыжные гонки. Кубок России, 2-й этап. Гонка с раздельным стартом, 10 км, классический стиль. Мужчины. Результаты:

Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 23.25,0; Иван Горбунов (Республика Татарстан) + 9,0; Сергей Ардашев (Республика Татарстан) + 15,9; Илья Порошкин (Республика Коми) + 20,5; Илья Семиков (Республика Коми) + 26,3; Евгений Семяшкин (Республика Коми) + 37,9.

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