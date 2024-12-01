«Упал на финише, а это только начало сезона». Коростелёв — о разделке на 2-м этапе КР

Лыжник Савелий Коростелёв, представляющий Республику Татарстан, прокомментировал свою победу в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках второго этапа Кубка России — 2024/2025.

«Тяжело. Первый раз в сезоне упал и полежал на финише, а это только начало регулярки», — сказал Коростелёв в эфире телеграм-канала «Комитет спортсменов».

Второе место в разделке занял Иван Горбунов. Он отстал от лидера на девять секунд. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял показал девятое время.

Второй этап Кубка России проходит в Вершине Тёи (Республика Хакассия) с 1 по 4 декабря.