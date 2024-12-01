«Упал на финише, а это только начало сезона». Коростелёв — о разделке на 2-м этапе КР
Поделиться
Лыжник Савелий Коростелёв, представляющий Республику Татарстан, прокомментировал свою победу в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках второго этапа Кубка России — 2024/2025.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Мужчины. 10 км. Классический стиль
01 декабря 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
2
Иван Горбунов
Республика Татарстан
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
«Тяжело. Первый раз в сезоне упал и полежал на финише, а это только начало регулярки», — сказал Коростелёв в эфире телеграм-канала «Комитет спортсменов».
Второе место в разделке занял Иван Горбунов. Он отстал от лидера на девять секунд. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов занял показал девятое время.
Второй этап Кубка России проходит в Вершине Тёи (Республика Хакассия) с 1 по 4 декабря.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 декабря 2024
-
09:32
-
09:17
-
08:45
-
08:04
-
07:32
-
07:26
-
04:46
-
04:32
-
01:01
-
00:21
- 30 ноября 2024
-
23:57
-
22:23
-
21:14
-
20:56
-
20:20
-
20:05
-
19:53
-
18:24
-
17:25
-
16:38
-
16:04
-
15:14
-
15:02
-
12:01
-
11:21
-
09:35
-
09:26
- 29 ноября 2024
-
23:38
-
20:26
-
18:59
-
18:31
-
15:44
-
14:23
-
13:10
-
13:04