Кубок мира по лыжным гонкам, 1-й этап, мужской масс-старт: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 1 декабря, состоится мужской масс-старт на 20 км свободным стилем в рамках первого этапа Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам. Начало — в 11:30 мск. Трансляцию гонки в прямом эфире проведёт телеканал «Матч! Арена».
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Мужчины. 10 км. Классический стиль
01 декабря 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
2
Иван Горбунов
Республика Татарстан
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
В субботу, 30 ноября, прошли спринтерские гонки в рамках соревнований в Руке. Победителем мужского спринта классическим стилем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо. В женских соревнованиях в аналогичной дисциплине победу праздновала шведская спортсменка Йоханна Хагстрём.
Первый этап Кубка мира проходит в финском городе Рука с 29 ноября по 1 декабря.
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