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Кубок мира по лыжным гонкам, 1-й этап, женский масс-старт: во сколько начало, где смотреть

Кубок мира по лыжным гонкам, 1-й этап, женский масс-старт: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 1 декабря, состоится женский масс-старт на 20 км свободным стилем в рамках первого этапа Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам. Начало — в 13:25 мск. Трансляцию старта в прямом эфире проведёт телеканал «Матч! Арена».

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Рука, Финляндия
Женщины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
01 декабря 2024, воскресенье. 13:25 МСК
Не началось

В субботу, 30 ноября, прошли спринтерские гонки в рамках соревнований в финском городе Руке. Победителем мужского спринта классическим стилем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо. В женских соревнованиях в аналогичной дисциплине победу праздновала шведская спортсменка Йоханна Хагстрём.

Первый этап Кубка мира проходит в Руке с 29 ноября по 1 декабря.

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