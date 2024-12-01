Кубок мира по лыжным гонкам, 1-й этап, женский масс-старт: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 1 декабря, состоится женский масс-старт на 20 км свободным стилем в рамках первого этапа Кубка мира — 2024/2025 по лыжным гонкам. Начало — в 13:25 мск. Трансляцию старта в прямом эфире проведёт телеканал «Матч! Арена».

В субботу, 30 ноября, прошли спринтерские гонки в рамках соревнований в финском городе Руке. Победителем мужского спринта классическим стилем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо. В женских соревнованиях в аналогичной дисциплине победу праздновала шведская спортсменка Йоханна Хагстрём.

Первый этап Кубка мира проходит в Руке с 29 ноября по 1 декабря.