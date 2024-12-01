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«У меня серьёзная ссадина, что-то меня порезало». Микаэла Шиффрин — о падении на этапе КМ

«У меня серьёзная ссадина, что-то меня порезало». Микаэла Шиффрин — о падении на этапе КМ
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Семикратная чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка американская горнолыжница Микаэла Шиффрин рассказала о своём состоянии после падения в слалом-гиганте на домашнем этапе Кубка мира в Киллингтоне.

Фото: Getty images

«На данный момент особых причин для беспокойства нет. Я просто не могу двигаться. У меня довольно серьёзная ссадина, и что-то меня порезало. Мне очень жаль, что я всех напугала, но, похоже, все анализы в норме, так что спасибо за поддержку и беспокойство», — написала американка в своём аккаунте в социальных сетях.

Микаэла Шиффрин лидировала в слалом-гиганте после первой попытки. Во втором заезде она поскользнулась и упала, после чего несколько метров кувыркалась по трассе. На её счету 99 побед на этапах Кубка мира. Победу в гонке одержала шведская горнолыжница Сара Хектор.

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