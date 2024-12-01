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«Это душераздирающе». Сара Хектор — о падении Микаэлы Шиффрин в слалом-гиганте на КМ

«Это душераздирающе». Сара Хектор — о падении Микаэлы Шиффрин в слалом-гиганте на КМ
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После падения семикратной чемпионки мира и двукратной олимпийской чемпионки американской горнолыжницы Микаэлы Шиффрин в слалом-гиганте на этапе Кубка мира в Киллингтоне (США) несколько участниц соревнований не сдержали эмоций.

«Это душераздирающе», — сказала победительница соревнований шведка Сара Хектор.

«Это жестоко», — сказала партнёрша Шиффрин по сборной США Элизабет Бокок.

«Это реальность, которая никому не нравится. Ты ставишь всё на карту, и иногда всё идёт не по плану», — сказала Нина О’Брайен, сломавшая ногу на Олимпийских играх в 2022 году.

Микаэла Шиффрин лидировала в слалом-гиганте после первой попытки. Во втором заезде она поскользнулась и упала, после чего несколько метров кувыркалась по трассе. На её счету 99 побед на этапах Кубка мира. Чемпионкой в гонке стала шведская горнолыжница Сара Хектор.

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