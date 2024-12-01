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Йоханнес Клебо не выступит в масс-старте на этапе Кубка мира в Руке

Йоханнес Клебо не выступит в масс-старте на этапе Кубка мира в Руке
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо не выступит в масс-старте на дистанции 20 км свободным стилем в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025 по лыжным гонкам, который проходит в Руке (Финляндия).

Как сообщает пресс-служба Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), Клебо проснулся с лёгкими симптомами простуды и после разминки решил отказаться от участия в гонке, начало которой запланировано на 11:30 мск.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
01 декабря 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Не началось

В Руке Клебо выиграл спринт и занял четвёртое место в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км. По итогам двух стартов норвежец возглавил общий зачёт Кубка мира. На его счету 200 очков.

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