Юрий Бородавко — об Александре Большунове: он вернётся, с мотивацией проблем нет

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о состоянии трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«С мотивацией нет проблем, у него были проблемы со здоровьем и в целом с тренировочной работой. В связи с этим на снегу не смогли выполнить определённое количество скоростной работы. Видно, что движения медленные, нет резкости, нет мощности, не выходит на свои максимальные пульсы, которые он мог показывать в лучшие годы. Поэтому пока состояние далеко от пика. Когда он вернётся? Конечно, вернётся. Но должно пройти время, поскольку так быстро все качества не приходят. Быстрота, скоростная выносливость… Должно пройти определённое время. За счёт стартов будет набираться форма», — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

Сегодня, 1 декабря, Большунов занял девятое место в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем в рамках второго этапа Кубка России — 2024/2025.