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Харальд Эстберг Амундсен в отсутствие Клебо победил в масс-старте на 1-м этапе КМ в Руке

Харальд Эстберг Амундсен в отсутствие Клебо победил в масс-старте на 1-м этапе КМ в Руке
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Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен стал победителем масс-старта на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Руке (Финляндия). Он преодолел дистанцию за 46.04,0.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
01 декабря 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
46:04.0
2
Ян Томас Йенссен
Норвегия
+0.9
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.9

Весь пьедестал почёта заняли представители Норвегии. Вторым финишировал Ян Томас Йенссен, проигравший лидеру 0,9 секунды, а бронза досталась Мартину Лёвстрёму Нюэнгету (+1,9).

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо не вышел на старт 20-километровой гонки.

Лыжные гонки. Кубок мира, мужчины. Первый этап, Рука (Финляндия).
Масс-старт, свободный стиль, 20 км:

  1. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 46.04,0 секунды
  2. Ян Томас Йенссен (Норвегия) — отставание 0,9
  3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) + 1,9
  4. Мика Фермойлен (Австрия) + 2,9
  5. Андреас Ре (Норвегия) + 8,0
  6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) + 8,2
Общий зачёт Кубка мира — 2024/2025
Календарь Кубка мира — 2024/2025
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