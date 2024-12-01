Харальд Эстберг Амундсен в отсутствие Клебо победил в масс-старте на 1-м этапе КМ в Руке

Норвежский лыжник Харальд Эстберг Амундсен стал победителем масс-старта на 20 км свободным стилем на первом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Руке (Финляндия). Он преодолел дистанцию за 46.04,0.

Весь пьедестал почёта заняли представители Норвегии. Вторым финишировал Ян Томас Йенссен, проигравший лидеру 0,9 секунды, а бронза досталась Мартину Лёвстрёму Нюэнгету (+1,9).

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо не вышел на старт 20-километровой гонки.

Лыжные гонки. Кубок мира, мужчины. Первый этап, Рука (Финляндия).

Масс-старт, свободный стиль, 20 км: