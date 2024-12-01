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Фрида Карлссон не пробежит масс-старт на первом этапе Кубка мира в Руке

Фрида Карлссон не пробежит масс-старт на первом этапе Кубка мира в Руке
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Шведская лыжница Фрида Карлссон не выступит в масс-старте на дистанции 20 км свободным стилем в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025 по лыжным гонкам, который проходит в Руке (Финляндия). Решение не стартовать связано с недавними физическими проблемами спортсменки.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Рука, Финляндия
Женщины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
01 декабря 2024, воскресенье. 13:25 МСК
Не началось

«Это из-за травмы. На этот раз мне нужно найти баланс, классика мне больше подошла. Это было лёгкое решение. До сих пор мне не удалось провести достаточно тренировок коньковым стилем, чтобы чувствовать себя уверенно на старте», — приводит слова Карлссон Fondo Italia.

В Руке Карлссон выиграла гонку с раздельного старта на дистанции 10 км. В спринте она выбыла на стадии четвертьфинала.

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