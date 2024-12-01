Йоханнес Клебо рассказал о своём состоянии после снятия с масс-старта на Кубке мира в Руке

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо объяснил причину пропуска масс-старта на дистанции 20 км свободным стилем в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025 по лыжным гонкам, который проходит в Руке (Финляндия).

«К сожалению, сегодня гонка без меня. Я не сильно болею, но не хочу рисковать. Надеюсь, что вернусь на следующей неделе», — написал Клебо на своей странице в соцсетях.

Фото: Из личного архива Клебо

В Руке Клебо выиграл спринт и занял четвёртое место в гонке с раздельным стартом на дистанции 10 км. Победу в масс-старте в отсутствии Йоханнеса одержал его соотечественник Харальд Эстберг Амундсен.