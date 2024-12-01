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Йоханнес Клебо рассказал о своём состоянии после снятия с масс-старта на Кубке мира в Руке

Йоханнес Клебо рассказал о своём состоянии после снятия с масс-старта на Кубке мира в Руке
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо объяснил причину пропуска масс-старта на дистанции 20 км свободным стилем в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025 по лыжным гонкам, который проходит в Руке (Финляндия).

«К сожалению, сегодня гонка без меня. Я не сильно болею, но не хочу рисковать. Надеюсь, что вернусь на следующей неделе», — написал Клебо на своей странице в соцсетях.

Фото: Из личного архива Клебо

В Руке Клебо выиграл спринт и занял четвёртое место в гонке с раздельным стартом на дистанции 10 км. Победу в масс-старте в отсутствии Йоханнеса одержал его соотечественник Харальд Эстберг Амундсен.

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Рука, Финляндия
Мужчины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
01 декабря 2024, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Харальд Эстберг Амундсен
Норвегия
46:04.0
2
Ян Томас Йенссен
Норвегия
+0.9
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+1.9
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