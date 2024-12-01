В Александра Большунова влетел квадрокоптер во время гонки Кубка России
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Квадрокоптер влетел в трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова во время соревнований в рамках второго этапа Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам, который проходит в Вершине Тёи. Инцидент произошёл в середине в гонки с раздельным стартом на 10 км классическим стилем.
Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Мужчины. 10 км. Классический стиль
01 декабря 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
23:25.0
2
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+9.2
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+15.9
Фото: Кадр из трансляции
Устройство ударило спортсмена по ноге, из-за чего лыжник потерял баланс, но падения избежал.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
На финише Александр Большунов занял девятое место. Его отставание от победителя соревнований, Савелия Коростелёва, составило 48 секунд. Вторым финишировал Иван Горбунов. Он уступил лидеру девять секунд. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев (+ 15).
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