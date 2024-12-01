Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

В Александра Большунова влетел квадрокоптер во время гонки Кубка России

В Александра Большунова влетел квадрокоптер во время гонки Кубка России
Комментарии

Квадрокоптер влетел в трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова во время соревнований в рамках второго этапа Кубка России — 2024/2025 по лыжным гонкам, который проходит в Вершине Тёи. Инцидент произошёл в середине в гонки с раздельным стартом на 10 км классическим стилем.

Лыжные гонки. Кубок России-2024/25. Этап 2, Вершина Тёи, Россия
Мужчины. 10 км. Классический стиль
01 декабря 2024, воскресенье. 08:00 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
23:25.0
2
Иван Горбунов
Республика Татарстан
+9.2
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+15.9

Фото: Кадр из трансляции

Устройство ударило спортсмена по ноге, из-за чего лыжник потерял баланс, но падения избежал.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

На финише Александр Большунов занял девятое место. Его отставание от победителя соревнований, Савелия Коростелёва, составило 48 секунд. Вторым финишировал Иван Горбунов. Он уступил лидеру девять секунд. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев (+ 15).

Материалы по теме
Коростелёв выиграл классическую разделку на втором этапе Кубка России, Большунов — 9-й
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android