Большунов: начало сезона не складывается пока. Организм просто не бежит

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов оценил своё состояние в начале сезона-2024/2025.

Большунов не попал на подиум в трёх гонках из четырёх на Кубке России – 2024/2025. В прошлом сезоне у Александра была серия из 23 побед.

— Расскажи о своём состоянии.

— Состояние нормальное, стабилизируется с каждым днём.

— Мотивация выиграть какое‑то количество гонок присутствует, или пока не думаешь об этом?

— Пока не думаю об этом, потому что начало сезона не складывается пока. Загадывать не буду, как пойдёт.

— Не складывается почему? Был большой период без тренировок, может быть, из‑за этого?

— Самое главное, что период пропустил перед началом сезона. В октябре после сбора в Сочи почувствовал себя плохо и улетел домой. Заболевание длилось до начала ноября, потом приехал в Ханты‑Мансийск чуть позже остальных. Потренировался пять дней, затем снова заболел с температурой, ещё три‑четыре дня вылетело, поэтому в итоге на болезнь ушёл почти месяц. Получается так, что остался без объёмных тренировок, которые нужно было сделать на лыжах, поэтому сейчас приходится как‑то выкручиваться. Гонки не получаются совсем, организм просто не бежит, — приводит слова Большунова «Матч ТВ».