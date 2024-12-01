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Александр Большунов заявил, что без России скорости на Кубке мира не понизились

Александр Большунов заявил, что без России скорости на Кубке мира не понизились
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Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что без россиян скорости на Кубке мира по лыжным гонкам не понизились. На этой неделе стартовал международный сезон этапом Кубка мира в Руке (Финляндия).

— Из биатлонистов за кем‑то следишь? Может, болеешь за кого‑то?
— Да нет, когда маленький был, то тогда следил за биатлоном. А когда уже есть свои старты… Есть в номере телевизор, но я ни разу не включал.

— Про Кубок мира можно не спрашивать?
— Вчера, кстати, посмотрел. Было интересно наблюдать, как там двигаются ребята, в принципе, неплохо. Понизились ли скорости без России? Нет, — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

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