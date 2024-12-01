Александр Большунов заявил, что без России скорости на Кубке мира не понизились

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что без россиян скорости на Кубке мира по лыжным гонкам не понизились. На этой неделе стартовал международный сезон этапом Кубка мира в Руке (Финляндия).

— Из биатлонистов за кем‑то следишь? Может, болеешь за кого‑то?

— Да нет, когда маленький был, то тогда следил за биатлоном. А когда уже есть свои старты… Есть в номере телевизор, но я ни разу не включал.

— Про Кубок мира можно не спрашивать?

— Вчера, кстати, посмотрел. Было интересно наблюдать, как там двигаются ребята, в принципе, неплохо. Понизились ли скорости без России? Нет, — приводит слова Большунова «Матч ТВ».