Джессика Диггинс выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Руке, Йохауг — четвёртая
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Обладательница Кубка мира — 2023/2024 американская лыжница Джессика Диггинс одержала победу в масс-старте свободным стилем на дистанции 20 км в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Руке (Финляндия). Она преодолела дистанцию за 51.19,3. Второе место заняла шведка Йонна Сундлинг (отставание — 0,3). Тройку призёров замкнула норвежка Хейди Венг (+ 2,5).
Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Терезе Йохауг осталась в шаге от пьедестала. Она финишировала на четвёртом месте (+ 4,2).
Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Рука, Финляндия
Женщины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
01 декабря 2024, воскресенье. 13:25 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
51:19.3
2
Йонна Сундлинг
Швеция
+0.3
3
Хейди Венг
Норвегия
+2.5
Лыжные гонки. Кубок мира, женщины. Первый этап, Рука (Финляндия).
Масс-старт, свободный стиль, 20 км:
- Джессика Диггинс (США) — 51.19,3
- Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,3
- Хейди Венг (Норвегия) + 2,5
- Терезе Йохауг (Норвегия) + 4,2
- Виктория Карль (Германия) + 19,8
- Катарина Хенниг (Германия) + 20,4
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