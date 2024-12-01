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Джессика Диггинс выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Руке, Йохауг — четвёртая

Обладательница Кубка мира — 2023/2024 американская лыжница Джессика Диггинс одержала победу в масс-старте свободным стилем на дистанции 20 км в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Руке (Финляндия). Она преодолела дистанцию за 51.19,3. Второе место заняла шведка Йонна Сундлинг (отставание — 0,3). Тройку призёров замкнула норвежка Хейди Венг (+ 2,5).

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Терезе Йохауг осталась в шаге от пьедестала. Она финишировала на четвёртом месте (+ 4,2).

Лыжные гонки. Кубок мира, женщины. Первый этап, Рука (Финляндия).

Масс-старт, свободный стиль, 20 км:

Джессика Диггинс (США) — 51.19,3 Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,3 Хейди Венг (Норвегия) + 2,5 Терезе Йохауг (Норвегия) + 4,2 Виктория Карль (Германия) + 19,8 Катарина Хенниг (Германия) + 20,4