Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Джессика Диггинс выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Руке, Йохауг — четвёртая

Джессика Диггинс выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Руке, Йохауг — четвёртая
Аудио-версия:
Комментарии

Обладательница Кубка мира — 2023/2024 американская лыжница Джессика Диггинс одержала победу в масс-старте свободным стилем на дистанции 20 км в рамках первого этапа Кубка мира сезона-2024/2025, который проходит в Руке (Финляндия). Она преодолела дистанцию за 51.19,3. Второе место заняла шведка Йонна Сундлинг (отставание — 0,3). Тройку призёров замкнула норвежка Хейди Венг (+ 2,5).

Четырёхкратная олимпийская чемпионка норвежка Терезе Йохауг осталась в шаге от пьедестала. Она финишировала на четвёртом месте (+ 4,2).

Лыжные гонки. Кубок мира-2024/25. Этап 1, Рука, Финляндия
Женщины. 20 км. Свободный стиль. Масс-старт
01 декабря 2024, воскресенье. 13:25 МСК
Окончено
1
Джессика Диггинс
США
51:19.3
2
Йонна Сундлинг
Швеция
+0.3
3
Хейди Венг
Норвегия
+2.5

Лыжные гонки. Кубок мира, женщины. Первый этап, Рука (Финляндия).
Масс-старт, свободный стиль, 20 км:

  1. Джессика Диггинс (США) — 51.19,3
  2. Йонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,3
  3. Хейди Венг (Норвегия) + 2,5
  4. Терезе Йохауг (Норвегия) + 4,2
  5. Виктория Карль (Германия) + 19,8
  6. Катарина Хенниг (Германия) + 20,4
Материалы по теме
Харальд Эстберг Амундсен в отсутствие Клебо победил в масс-старте на 1-м этапе КМ в Руке
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android