Общий зачёт Кубка России— 2024/2025: Екатерина Смирнова вышла в лидеры

Представительница Тюменской области Екатерина Смирнова после победы в гонке с раздельным стартом на 10 км стала лидером общего зачёта Кубка России — 2024/2025 среди женщин. В активе спортсменки 161 очко.

Второе место занимает Арина Каличева (Москва — Вологодская область), набравшая 138 очков. Тройку лучших замыкает Лидия Горбунова, выступающая за Республику Татарстан (137).

Лыжные гонки. Кубок России, женщины. Общий зачёт: