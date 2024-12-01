Общий зачёт Кубка России— 2024/2025: Екатерина Смирнова вышла в лидеры
Представительница Тюменской области Екатерина Смирнова после победы в гонке с раздельным стартом на 10 км стала лидером общего зачёта Кубка России — 2024/2025 среди женщин. В активе спортсменки 161 очко.
Второе место занимает Арина Каличева (Москва — Вологодская область), набравшая 138 очков. Тройку лучших замыкает Лидия Горбунова, выступающая за Республику Татарстан (137).
Лыжные гонки. Кубок России, женщины. Общий зачёт:
- Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 161 очко
- Арина Каличева (Москва — Вологодская область) — 138
- Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 137
- Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 132
- Екатерина Никитина (Москва) — 128
- Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 127
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